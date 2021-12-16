Украсть данные Дии и взломать ее невозможно: Федоров объяснил почему

Взлома и проникновения в приложение Дия еще не было. Руководитель Минцифры Михаил Федоров заверил, что утечка информации невозможна, ведь приложение не хранит персональные данные.

По словам министра, Дия участвует в проекте "Баг-баунти", в котором этичные хакеры со всего мира помогают найти уязвимость сервиса. Они атакуют копию приложения, чтобы обнаружить недостатки. За это хакерам уже заплатили 3 – 4 тысячи долларов из денег, выделенных на проект.

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Украсть данные из Дии невозможно

Как объяснил министр, всякий раз, когда пользователь открывает приложение, вся информация подтягивается из реестра.

Даже если вы кому-нибудь отдадите свой телефон, пароли от телефона, от Дии, человек ничего с этим не сможет поделать. Она получить ни одну услугу не сможет, потому что есть электронная подпись, которую вы подписываете лицом, проверяется биометрия вашего лица с реестром,

– объяснил Федоров.

Мошенники не смогут взять кредит

Глава Минцифры уверяет, что мошенник не сможет взять кредит, потому что Дия не интегрирована ни с одним финансовым учреждением микрокредитов. Получить ссуду в банке также не сможет, ведь нужно будет верифицировать себя дополнительно через видео, фото или электронную подпись в зависимости от банка.

Мошенник не сможет даже использовать водительское удостоверение, потому что полиция останавливает и проверяет QR-код. Минцифры наполнило реестр фото у полицейских для проверки, и они могут найти несоответствие.

Последние объяснения Федорова о приложении "Дия"

Михаил Федоров заявлял, что все реестры, взаимодействующие с Дией, выполняют правила защиты персональных данных. В то же время те, кто работает с приложением не имеют доступа к информации украинцев.

Также министр предполагает, что 19 декабря Дия может "упасть". В этот день стартуют выплаты тысячи гривен за вакцинацию.

Федоров уверял, что документы из приложения Дия никуда не исчезают. В приложении они не хранятся, а каждый раз подтягиваются из разных реестров, когда пользователь авторизуется.

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