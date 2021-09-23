Эта система уже успешно работает в 24 странах мира и скоро появится в Украине.

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Как заявил Михаил Федоров, шансы найти пропавшего ребенка растут, когда большое количество людей ищут его. Особенно в первые 24 часа, добавил министр цифровой трансформации.

Как работает AMBER Alert

Специальная система оперативных оповещений появилась в США в 1996 году. В случае исчезновения ребенка фейсбук распространит оповещение AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска , где его или ее видели в последний раз.

, где его или ее видели в последний раз. Эти уведомления будут содержать информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем или пропавшей, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

Когда исчезает ребенок, самое важное, что мы можем сделать, – как можно скорее проинформировать об этом общественность. Надеемся, что предоставляя нужную информацию нужным людям в нужное время, поможем пропавшим детям быстрее вернуться к своим семьям,

– отметила руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, система поможет объединить усилия полиции и всего фейсбук-сообщества ради одной цели – спасти ребенка от возможной опасности.

Обратите внимание! В период с января по конец августа 2021 года полиция получила 9137 заявлений о пропаже детей. К счастью, большинство из них удается найти в течение суток.

Как искать пропавшего ребенка