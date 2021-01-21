На должность президента группы Bosch в регионе, в который входит Украина, назначили Штеффена Хоффманна. В наш регион также входят Россия, Беларусь, Монголия и еще ряд стран.

Доктор Штеффен Хоффманн занял пост президента Bosch в регионе 19 января. Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Bosch.

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Штеффен сменил на этом посту Хансьюргена Оверштольца, который возглавлял регион с февраля 2016 года.

Что известно о Штеффене Хоффманне

Хоффманн начал работать в Bosch в 1992 году на должности менеджера-стажера. С 1993 года Хоффман занимал руководящие должности в различных подразделениях и странах, например в Германии, Японии, Южной Африке и Великобритании.

В 2015 году его назначили президентом Bosch Великобритания. За 6 лет его работы годовой оборот компании вырос на миллиард фунтов. Хоффманн создал команду, специализирующуюся на решениях для Интернета вещей (IoT).

Мы продолжим курс на сохранение лидирующих позиций в Украине и соседних странах с точки зрения технологического лидерства, роста продаж и локализации производства,

– заявил Хоффманн.