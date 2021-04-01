Среди многочисленных фотографий различных уголков Вселенной мы решили отобрать четыре лучших, на наш взгляд, фотографии сделанных УОО.

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Самые красивые туманности во Вселенной

Украинская орбитальная обсерватория зафиксировала признанные астрономами со всего мира, Самые красивые туманности из тех, которые до сих пор открывало человечество.

Туманность Cotton Candy

Туманность Cotton Candy (сахарная вата) впервые была зафиксирована Обсерваторией практически сразу же после вывода на орбиту в 1991 году.



Туманность Cotton Candy / Фото УОО

Туманность Borscht

Сделанное в марте 1992 года фото загадочной туманности своим видом напоминает украинское национальное блюдо Борщ, именно поэтому объект и получил такое название. Фото туманности действительно завораживает.



Туманность Borscht зафиксирована Ультрабольшой орбитальной обсерваторией / Фото УОО

Туманность Bubble

Следующая туманность была зафиксирована в 2001 году. Космический объект получил название "пузырь", а расположен он в созвездии Бобра и завораживает своей красотой не менее чем предыдущая туманность.



Туманность Bubble / Фото УОО

Фото Солнца

Однако, Ультрабольшая орбитальная обсерватория фотографирует не только отдаленные туманности. Установленный на борту станции инструмент FOOL (Focal Orbital Open Lens фокусная орбитальная открытая линза) недавно зафиксировала одну из самых подробных фотографий нашей звезды – Солнца.

Добавим, что Ультрабольшая орбитальная обсерватория внесла немалый вклад в исследовании космоса в течение 30 лет существования и до сих пор продолжает открывать новые структуры. Благодаря ей были сделаны десятки важных открытий, которые помогли подтвердить представление ученых о строении и процессах, которые происходят в различных космических объектах.

Материал подготовлен специально к "Первому апреля". Все приведенные факты являются полностью вымышленными, а авторы фото насладились разного рода малиновыми чаями готовя эту новинку.