Украинское агентство номинировали на дизайнерский "Оскар"

Проект украинского дизайн-агентства диджитал продуктов Lazarev. был номинирован на награду Webby Awards в категории Профессиональные услуги и Промоушн. Этап голосования продлится до 21 апреля.

В этом году за награду соревнуются около 14 000 участников из 77 стран мира. Среди всех номинантов – только 3 заявки из Украины, и одной из лучших стала заявка агентства Lazarev.

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Проект номинант от агентства Lazarev. – это собственный сайт компании.



Часть дизайна сайта студии / Фото Lazarev.

Мы работали над созданием собственного сайта, имея целью передать профессионализм команды в процессах и внимание к малейшим деталям. И сделали это, создав сайт с максимально интерактивными блоками и нестандартной подачей контента,

– рассказал основатель Lazarev.Agency Кирилл Лазарев.

Премия Webby Award считается самой престижной в области интернет-проектов и цифровых медиа. Она основана Международной Академией Цифровых Искусств и Наук (IADAS) в 1996 году, чтобы ежегодно отмечать лучшие цифровые проекты по всему миру. В сообществе дизайнеров ее еще называют "интернет-Оскаром".

"Когда решили отправить заявку на участие в Webby Awards в 2022 году, думали, что даже попасть в шортлист – это достижение для нашего агентства. Но это произошло, мы в шаге от финального результата, и я надеюсь на поддержку всех украинцев в нашем общем деле – показать миру, что Украина способна создавать продукты мирового уровня", – добавил Лазарев.

Поддержка Украины

Последние 50 дней команда агентства продолжает разрабатывать продукты для своих клиентов с Украины и других стран, продолжает расширяться (за время войны было нанято 11 профессионалов) и весь доход, который получает, передает на нужды Украины.

На сегодня Lazarev.Agency уже задонатила 1,7 миллиона гривен на поддержку нашего государства. Также, агентство создает волонтерские проекты для скорейшей совместной победы. Среди них – два сайта для благотворительных фондов, а скоро состоится анонс фандрайзинговой онлайн-платформы для благотворительности.