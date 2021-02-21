В США 20 февраля на орбиту вывели корабль Cygnus с грузом для астронавтов Международной космической станции. Это произошло с помощью ракеты-носителя среднего класса Antares, над которым работали в Украине.

Над ракетой совместно работали Украина и США.

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Antares состоит из 2 ступеней. Основную конструкцию для первого разработало украинское госпредприятие "Южное".

Изготовили ее также в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" и "Киевприбор". Заказчик – корпорация из США Northrop Grumman.

В рамках программы Antares украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектирования, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя,

– говорится в сообщении "Южного".

Ракета стартовала из Центра космических полетов на острове Уоллопс (США).

Задачи миссии

Транспортировка провизии, вещей и материалов для научных исследований для экипажа на МКС. Кроме того, корабль должен забрать для утилизации отработанный груз.

доставка на МКС суперкомпьютера SBC-2, разработанного Hewlett Packard и NASA;

выведение на орбиту кубсатов и наноспутников.

Вывод Cygnus: смотрите видео