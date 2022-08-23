Соответствующую информацию сообщило издание о технологиях и науке. Также организаторы хотели привлечь внимание к войне, которую россия начала в Украине.

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Стартап запустил проект для помощи Украине

Украинский стартап запустил благотворительный NFT-проект для продажи произведений искусства, созданных искусственным интеллектом с двойной целью: собрать деньги на поддержку пострадавших от российской агрессии людей, а также привлечь внимание к войне,

– говорится в сообщении.

Коллекция изображает "произведения искусства", которые создал искусственный интеллект. Там и фото нападения на остров Змеиный, и горящий российский крейсер "москва", и сцены местных людей в подвалах, а также президент Украины Владимир Зеленский.

В проекте Sirens Gallery собрано около 2000 изображений о войне в Украине.

Все средства от продажи NFT-картинок будут направлены на помощь пострадавшим от войны украинцам и восстановление наших городов. Деньги на это будут перечисляться двум фондам:

Dobro.ua;

Unchain.fund.

В галерее будет 1991 изображение наиболее знаковых событий войны, которые можно будет приобрести в виде NFT-токенов:

минимальная стартовая цена за один NFT – эквивалентна 100 долларов;

самый дорогой NFT будет стоить 10 тысяч долларов.

Проект запустил украинский стартап ZibraAI с содействием Министерства цифровой трансформации.

Кратко о последних подобных проектах

В марте 2022 года в Украине запустили первый NFT-музей войны. Он поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев.

Тогда на сайте объяснили, что экспонаты в музее – это факты, сопровождаемые эмоциональными воспоминаниями. Добавили: "Формула экспоната проста и прозрачна, каждый токен – реальное новостное сообщение из официальных источников и иллюстрация к нему от художников как украинских, так и мировых".

Более того, в августе музыканты "Антител" заявили, что будут помогать детям погибших собратьев. Они будут делать это до совершеннолетия и дальше при необходимости. Ведь в некоторых семьях погибших военных есть по четверо детей.

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