Vernadsky Challenge 2021: стартапы-победители разделят 2 миллиона призовых гривен

В рамках Международного авиакосмического салона "Авиасвит-ХХI", 15-16 июня, ОО "Ассоциация Ноосфера" провела V гранд-финал конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge. Среди победителей и украинский стартап Provizio.

В конкурсе Vernadsky Challenge приняли участие 132 стартапа: 89 иностранных и 43 украинских. Более половины – это проекты космической тематики.

Интересно Пример для подражания и игрок против правил: Мэй Маск выступит на ІТ Arena 2021

В финал попали 10 лучших участников из 6 стран:

Канада;

Словакия;

Швеция;

Испания;

США;

и Украина.

Такая широкая география конкурса – не случайность, ведь организаторы ставят целью не только найти перспективные hardware-стартапы, и мотивировать их на дальнейшую плодотворную деятельность путем грантовой поддержки, но и построить настоящую нетворкинг-площадку для инженеров со всего мира.

Что известно о Vernadsky Challenge?





Сегодня в фокусе интересов конкурса два направления: космические технологии и активная биоэлектроника. В 2016 году Макс Поляков увеличил призовой фонд до 2 миллионов гривен, а в 2017 году к жюри Vernadsky Challenge присоединился легендарный разрушитель мифов – Джейми Хайнеман. Конкурс инициирован украинским предпринимателем и меценатом Максом Поляковым в январе 2015 года. За 6 лет его существования в нем приняли участие более 600 команд из 36 стран мира и Украины в частности.Сегодня в фокусе интересов конкурса два направления: космические технологии и активная биоэлектроника. В 2016 году Макс Поляков увеличил призовой фонд до 2 миллионов гривен, а в 2017 году к жюри Vernadsky Challenge присоединился легендарный разрушитель мифов –Хайнеман.

Победители конкурса Vernadsky Challenge

Третье место и 400 тысяч гривен получила космическая разработка BOROSPACE из Словакии.

Авторы проекта разработали инновационную конструкцию литий-ионных аккумуляторов, благодаря которой батарея не просто будет хранить электроэнергию, но и будет служить гибридным ракетным топливом после завершения миссии.

Второе место и грант 600 тысяч гривен получил украинский проект Provizio.

Команда Provizio разработала прибор для измерения внутриглазного давления, что помогает отсрочить потерю зрения. Программное обеспечение Provizio в режиме реального времени извещает врача об изменениях давления и информирует его о возможных вариантах лечения.

Первое место на Vernadsky Challenge 2021 и 1 миллион гривен достались проекту Medicsen из Испании.

Команда Medicsen создала умный пластырь, который открывает микропоры в коже человека для неинвазивного введения лекарств с большим размером молекул, таких, например, как инсулин.

Не пропустите Apple взяла на работу основателя Canoo для создания Apple Car

Другие проекты украинцев в конкурсе

В финале Украину также представляли проекты энергетического модуля межорбитального транспортного средства, суборбитальной ракеты K300Geo, бесконтактного 3D-нанопрофилометра, и PancakeSat – спутник с уникальной системой расстыковки.