Украинский спутник "Сич-2-30" запустят на ракете SpaceX – сроки подтверждены

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафта провели совместное совещание в КБ "Южное". Было утверждено, что работы по спутнику дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Подготовка к запуску спутника "Сич-2-30"

В августе в Институте технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины были завершены квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с моделью адаптера макетом полезной нагрузки и системы отделения от носителя. По результатам соответствующего доклада Уруский подтвердил, что запуск "Сич-2-30" намечен на декабрь. Резервный срок – январь 2022 года.

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В мае стало известно о подписании контракта между КБ "Южное" и европейской компанией ISILAUNCH относительно запуска ракетой SpaceX Falcon 9 спутника "Сич-2-30".

180-килограммовый космический аппарат "Сич-2-30" предназначен для получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах.

Спутник должен находиться на солнечно-синхронной орбите (высотой 663 – 682 километров).

Разработчиком спутника выступило КБ "Южное", производителем – "Южмаш".

Время активного существования спутника – пять лет. Стоимость запуска "Сич-2-30" на американской ракете Falcon 9 составляет 1,9 миллиона долларов .

. Космический аппарат должен стать первым национальным спутником Украины.

Ранее первым украинским спутником считался геостационарной телекоммуникационный космический аппарат "Лыбидь", производимый канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates в рамках соглашения, заключенного в 2009 году. Стоимость контракта составила 254 миллиона долларов.

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