Global Student Prize – награда, основанная в прошлом году фондом Varkey и Chegg.org для "неординарных студентов со всего мира, вместе меняющих мир к лучшему". Она является логическим развитием Глобальной премии для учителей в размере 1 миллиона долларов США и открыта всем студентам, которым исполнилось 16 лет. Интересно, что участие могут принять студенты очной и заочной форм обучения и даже обучающиеся на онлайн-курсах.

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Победитель Global Student Prize 2022

Премия в размере 100 000 долларов США присуждается одному исключительному студенту, внесшему весомый вклад в обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом. Игорь был избран более чем из 7000 номинаций и заявок из 150 стран мира и получил свою награду на заседании Глобальной инициативы Клинтона во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке,

– говорится в отчете.

Игорь – студент из Киева. Последний год своего обучения в школе он был вынужден проводить в подвале из-за российского вторжения. Скрываясь от вражеских ракет, он завершил работу над беспилотником для обнаружения мин , который создавал последние два года.

, который создавал последние два года. Параллельно с исследованиями он проводил онлайн-уроки математики и физики для своих сверстников.

Кроме того, недавно Игорь Клименко начал работать волонтером в Ukrainian Global Scholars, некоммерческой организации, помогающей украинским студентам получать стипендии для обучения в лучших университетах мира.



Игорь Клименко с наградой Global Student Prize в Нью-Йорке / Фото Chegg.org

Как рассказывает Chegg.org, идея о роботах для разминирования появилась еще 8 лет назад, когда Россия вторглась на украинскую территорию. Последние два года студент начал включать в свои идеи квадрокоптеры и дроны.

Нынешняя разработка получила два официальных патента Украины. Она обнаруживает противопехотные и противотранспортные мины, предоставляя координаты их расположения с точностью до двух сантиметров.

В разработке беспилотника изобретатель сотрудничал с учеными всего мира, а также с неназванной гуманитарной организацией в Украине, которая занимается разминированием территорий, освобожденных от российских оккупантов. С помощью финансирования от финской неправительственной организации Ministry of Good Spirit, которое он получил после участия в украинско-финской программе для стартапов, Клименко создал два рабочих прототипа своего устройства.

Что дальше

Игорь Клименко работает над усовершенствованием дрона, добавляя новые технологии: распыление краски для обозначения местоположения мины и использование технологии искусственного интеллекта для определения типа мины и наилучшего алгоритма действий для безопасного удаления.

Сейчас он сотрудничает с разными организациями, в том числе с бизнес-инкубатором "Ukrainian Future Business Incubator", чтобы разработать жизнеспособный продукт для быстрого внедрения в реальном мире, который поможет уменьшить количество пострадавших от взрывных устройств.