Украинский онлайн-сервис заказа услуг запустил категории для волонтерской помощи

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua запустил категории для волонтерской помощи. Теперь каждый сможет получить необходимую помощь или помочь другим.

Если вы нуждаетесь в медикаментах, еде, одежде, транспорте, ищете жилье или сами хотите предложить помощь – выбирайте категорию "Помощь", укажите нужную категорию и напишите детали. После этого сервис подберет волонтера, который поможет.

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В целях безопасности нуждающихся в помощи и волонтеров мы будем модерировать заказы из категории "Помощь" вручную. Зарегистрироваться волонтером можно будет так же, как и исполнителем бытовых или фриланс заказов – по паспортным данным, а также из соображений безопасности. Попробуем проверять максимально быстро,

– рассказала Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

Какие заказы можно оставлять или с чем можно помочь:

Доставка медикаментов;

Доставка еды;

Доставка бытовых вещей (одежды, обуви, гигиенических вещей и т.д.)

Предоставление или поиск жилья;

Прочие услуги.

Сервис подчеркнул, что поддерживает каждого, кто защищает украинскую землю и благодарит храбрых и несгибаемых военных, волонтеров и всех украинцев, которые держатся так мужественно. Слава Украине!