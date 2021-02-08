Хакеры взломали страницу украинского магазина IKEA в Instagram. Они удалили публикации магазина и загрузили свои личные фото.

Произошло это всего через неделю после открытия магазина IKEA в Киеве, в понедельник, 8 февраля. Страница успела собрать более 9 000 подписчиков.

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Что происходит

Как сообщает издание APnews, в личные сообщения пользователей отвечает неизвестный, отправляя селфи и сообщения на иностранном языке.



Пользователям отвечает неизвестный / Фото kiev.informator.ua

Сама социальная сеть пока никак не комментирует ситуацию. На момент написания статьи, в 13:52, страница продолжает оставаться под контролем хакера.

Напомним, долгожданный магазин шведского бренда в Киеве открыли 1 февраля в торговом центре Blockbuster Mall. В открытии принял участие мэр Киева Виталий Кличко. До открытия магазина товары IKEA можно было приобрести только онлайн.