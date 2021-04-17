Суд в американском Сиэтле огласил соответствующий приговор накануне, 16 апреля. Такую информацию обнародовало Министерство юстиции США.

Ранее Байден продлил чрезвычайную ситуацию в США из-за хакерских атак

Что известно о хакере-украинце

В 2018 году Гладыря задержали в Германии, в Дрездене. После этого его экстрадировали в США.

Сначала правоохранители выдвигали украинцу 26 обвинений в совершении кибератак и мошенничестве.

Впоследствии он признал свою вину в обмен на снятие части обвинений и заплатил 2,5 миллиона долларов возмещения.

Гладырь уже 3 года находится под стражей, это учли до срока наказания. Поэтому ему осталось еще 7 лет в тюрьме.

Хакерская группа FIN7

В Министерстве юстиции США подчеркнули, что члены хакерской группы FIN7 (или Carbanak Group и Navigator Group) нанесли американцам и экономике страны ущерб на миллиард долларов.

Обратите внимание! По оценкам прокуроров, реальные убытки, нанесенные хакерами, могут достигать от 3 до 6 миллиардов долларов.

FIN7 взломал тысячи компьютерных систем и похитил миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, а также частную информацию, которую использовали, чтобы получить прибыль.