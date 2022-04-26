Украинские разработчики создали карту дерусифицированных улиц страны

Команда проекта городских исследований ЛУН Місто запустила инициативу "Дерусификация". Разработчики создали интерактивную карту улиц, которые недавно переименовали из-за российских названий.

Сейчас на карте более 100 переименованных улиц: в том числе 7 бывших Московских, 7 экс-Гагарина, 4 экс-Пушкина, бывшие 1 Мая, 8 Марта, Колхозные, Ростовские и другие.

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Вместо них в городах появляются улицы Героев Мариуполя, Героев Харькова, Героев Херсона, Героев Чернигова, улица Чернобаевская, переулок Азовстали.

В городе Доброполье Донецкой области ул. Саратовскую переименовали в честь уроженца города Александра Ли, позывной "Музыкант". Он защищал Украину еще в 2014 году и героически погиб в марте 2022, защищая Мариуполь .

В Дрогобыче также назвали улицы в честь местных героев, защищавших Украину.

Интересно!

в Днепре – 30

и в Ивано-Франковске – 25.

Данные на карте обновляются при появлении новых переименований. Больше всего недавно переименованных улиц сейчас

Новые названия получили улицы городов Кременчуг, Мукачево, Чоп, Дрогобыч. Переименования уже прошли в городках и селах Донецкой, Одесской, Черниговской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей. В Киеве дерусифицировали библиотеку, три железнодорожных станции и сквер – теперь на Теремках есть сквер Героев Мариуполя.

Посмотреть, какие улицы уже переименовали, можно на Полезной карте ЛУН Місто – шар Дерусификация.