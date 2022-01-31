Респондентам было предложено заполнить анкету с вопросами о бытовых ситуациях, связанных с конфиденциальностью в мессенджерах. Результаты оказались достаточно интересными. С ними можно ознакомиться ниже.

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Выяснилось, что большинство опрошенных сталкивались с тем, что кто-то заглядывал в их чат – об этом сообщили 54% респондентов. Несколько чаще на это жалуются женщины: 55% украинок против 51% украинцев. Скрывают отдельные чаты с помощью PIN только около 32% респондентов.

Некоторые пользователи мессенджеров не открывают чат, чтобы собеседник не увидел, что его сообщения прочитали. Это оказалось распространенной практикой: результаты опроса говорят, что почти 70% (больше ⅔ опрошенных) пользователей поступают так хотя бы изредка, и только 30% – никогда. Каждый пятый респондент часто не открывает чаты с этой целью.

При этом только 26% опрошенных пользователей говорят, что отключают статус "Просмотрено" для сообщений в приложении. Эта функция позволяет пользователям сохранять свою приватность независимо от того, прочли они сообщения или нет: собеседник не увидит этот статус.

Подавляющее большинство респондентов – 79% опрошенных – ответили, что тема конфиденциальности онлайн их беспокоит. Около 16% признались, что они мало знают о конфиденциальности, и только 5% сказали, что конфиденциальность для них не важна.

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Согласно опросу, украинские респонденты пользуются следующими функциями Viber для сохранения приватности:

отключали свой статус онлайн, чтобы статус "В сети" не показывался, треть респондентов;

прятали отдельные чаты с помощью PIN-кода 32% опрошенных;

статус "Просмотрено" для сообщений выключали 26% ответивших;

21% отправляли сообщения с таймером исчезновения через установленное время;

отдельный пароль для Viber на компьютере устанавливали всего 8%.

Важно! Все сообщения в чате Viber зашифрованы сквозным шифрованием и не хранятся на серверах компании. Это значит, что Rakuten Viber никогда не имеет доступа к личным чатам своих пользователей.