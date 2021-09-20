Украинские пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Мессенджер Telegram после вчерашнего обновления столкнулся с проблемами в работе. Утром 20 сентября о трудностях сообщили пользователи в разных странах.

56 процентов пользователей заметили неполадки в работе программы, 24 процента – жалуются на проблемы с подключением к серверу. Также 20 процентов пользователей рассказали о проблемах с работой сайта.

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Что произошло

Согласно информации Downdetector, первые проблемы начались около семи утра. Своего пика они достигли после десяти часов.



Сбои в Telegram / Скриншот с сайта downdetector

Пока нет информации о причинах и сроках возобновления работы.

С проблемами столкнулись не все пользователи приложения. Эпицентр проблемы находится в России. Однако пострадали также пользователи в Германии, Италии, Австрии, Британии, Украине.



Сбои в Telegram / Скриншот с сайта downdetector