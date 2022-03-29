К созданию бота присоединились Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерство внутренних дел и Координационный центр органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов.
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Какие функции предлагает бот
- С помощью телеграм-бота можно узнать эвакуацию из зон боевых действий, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе жителям временно оккупированных территорий Украины.
- Найти бота можно по уникальному нику @Evacuation2022_bot.
- Кроме того, был разработан и официальный сайт поддержки для организации эвакуации населения. Найти его можно по ссылке.
Как пользоваться ботом / Фото из телеграма Ирины Верещук