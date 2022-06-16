После полномасштабного вторжения России на территорию Украины ряд компаний начали отказываться от российских продуктов. С каждым днем количество таких компаний росло, как и количество клиентов у украинских сервисов.

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Почему украинские компании переходят на украинские продукты

В первую очередь это свидетельствует о том, что украинский бизнес стремится организовать защищенность принадлежащих их компаниям финансовых данных и корпоративной информации, а также предотвратить атаки через их программное обеспечение на общенациональные системы отчетности и учета. Об этом отмечает Мария Галелюка, руководитель проекта MASTER: Бухгалтерия в IT-Enterprise.

В 2015 году кейс с вирусом Petya продемонстрировал что это возможно. Кроме этого, по словам Марии Галелюки, украинские бизнесмены принципиально не хотят поддерживать интеллектуальные системы, хоть как-то связанные со страной-агрессором.

Есть многочисленные обращения, когда компании отмечают важность "украинскости производителя", синхронизации систем с украинским законодательством, сертификацию, лицензионность продукта, перспективу и стабильность его обновления,

– прокомментировала Мария Галелюка.

По ее словам, с 2017 года российское программное обеспечение, в частности 1С, находится в санкционных списках. Однако из-за многолетней привычки и консервативности отдельных пользователей на рынке в частном секторе продолжал существовать спрос на 1С в различных ее вариациях. Так, несистемные производители программного обеспечения, в большинстве своем франчайзи дописывали и внедряли по заказу клиентов новые модули, элементы программы, специализированные разработки.

За последние годы потребителю полюбились уже не столько базовые контуры российской программы, сколько дописанные украинскими разработчиками обновления и дополнительные модули и продукты, которые отвечали потребностям потребителей.

"Вопрос перехода на украинские системы тормозила лишь привычка, в основном необходимость овладеть новым интерфейсом. С марта этого года мы видим, что запрос на быстрые изменения колоссальный: бухгалтерия, в отличие от государственного и крупного корпоративного и на оперативное внедрение, и на обучение персонала", – резюмировала Мария Галелюка.

Интересно! В первые недели полномасштабного вторжения компания IT-Enterprise совместно с АО "Укрзалізниця" реализовала поддержку централизованного управления гуманитарной помощью, а также внедрила централизованную систему управления для финансирования закупок всех военных администраций совместно с Офисом Президента Украины.