Украинские кибервойска положили сайт ФСБ
28 февраля 2022 , 14:49Читати новину українською
Источник:телеграм канал Михаила Федорова
После того, как ФСБ начало рассылать фишинг от имени СБУ, Украинские кибервойска обратили на него "особое внимание". Не прошло и полчаса, как сайт ФСБ присоединился к другим "уставшим" российским ресурсам.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Сайт ФСБ упал,
– лаконично прокомментировал он.
Украинские кибервоины отправили сайт ФСБ на отдых / Фото FEDOROV
Ранее ФСБ прибегла к рассылке фишинговых писем якобы от СБУ. Там предлагали до первого марта ознакомиться с планом эвакуации, а также предоставить информацию о численности персонала и других данных, заполнив форму.ВНИМАНИЕ! Если вы получили такое письмо, ни в коем случае не переходите по ссылкам и не заполняйте никакие формы. Полученные оккупационными войсками данные о скоплении людей могут использоваться для нанесения ударов по мирному населению. Кроме того, сами ссылки могут содержать вредоносные программы для похищения ваших личных данных.