Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Не пропустите Российские сайты могут оказаться беззащитными: Федоров обратился к главе СloudFlare
Сайт ФСБ упал,
– лаконично прокомментировал он.
Украинские кибервоины отправили сайт ФСБ на отдых / Фото FEDOROV
Ранее ФСБ прибегла к рассылке фишинговых писем якобы от СБУ. Там предлагали до первого марта ознакомиться с планом эвакуации, а также предоставить информацию о численности персонала и других данных, заполнив форму.