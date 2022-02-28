Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Не пропустите Российские сайты могут оказаться беззащитными: Федоров обратился к главе СloudFlare

Сайт ФСБ упал,
– лаконично прокомментировал он.

ФСЬ
Украинские кибервоины отправили сайт ФСБ на отдых / Фото FEDOROV

Ранее ФСБ прибегла к рассылке фишинговых писем якобы от СБУ. Там предлагали до первого марта ознакомиться с планом эвакуации, а также предоставить информацию о численности персонала и других данных, заполнив форму.