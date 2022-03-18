Так, в воображении авторов этот долгожданный для всего мира момент наступает вследствие кола в сердце, удушения пакетом АТБ, взрыва динамита во рту, повешения, электрического стула и других причин. Есть здесь и картинки, не связанные со смертью.

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NFT-путин

Коллекция называется Putin Huilo Art.

В общей сложности она насчитывает 18 карикатур.

Как пишет источник, рисунки созданы для пожертвований и поддержки Украины и ее народа, поэтому все средства продаж NFT будут направлены на поддержку ВСУ, лечение раненых и гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам.

‎Пожалуйста, сделайте пожертвование, приобретя любой NFT. Поставьте себе на аватар, чтобы рассказать всему миру, какой конец ждет диктатора.‎ [...] ‎Мы обращаемся ко всем и просим поддержки здравомыслящих людей по всему миру.‎ ‎Вместе мы победим!‎

– пишут авторы на своей странице.

Коллекция карикатур Putin Huilo Art.

17 марта в своем твиттере команда отчиталась о сборе 5800 долларов. Вот что они написали:

"Уже сейчас есть 56 владельцев Putin Huilo NFT. Мы собрали более 5800 долларов. Вы все невероятные! Спасибо, что продолжаете поддерживать нас и распространять наш проект!"

Сегодня, вероятно, собранная сумма выросла, ведь сейчас на сайте указано уже 113 покупателей. Самый дорогой токен, согласно OpenSea, был продан за 100 долларов.

Просмотреть всю коллекцию можно по ссылке.