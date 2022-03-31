Украинские хакеры вывели из строя пять белорусских сайтов: нанесен непоправимый ущерб

Украинские кибервоины Bandera Hackers, которые, судя по всему, организовались в конце марта 2022 года, уже успели показать первые результаты: хактивисты взломали пять важных белорусских сайтов.

В настоящее время взломанные сайты не работают. Кроме того, на одном из них разместили сообщения с призывами против войны в Украине.

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Что известно

Среди целей Bandera Hackers следующие:

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМКЦ).

Удостоверяющий центр НЦМКЦ,

Госзакупки,

Icetrade,

Портал информационной поддержки экспорта,

Также внутренние ресурсы госзакупок и торгов.

Как сообщают сами хакеры в своем твиттере, они уничтожили 50 терабайтов информации. "Исчезли" также и бекапы, которые позволили бы восстановить данные. Это означает, что удаленная информация потеряна навсегда.

"Взломали ncmps.by, ca.ncmps.by, goszakupki.by, icetrade.by, export.by. "Денацифицировали" базы госзакупок, ПО, файлы ЭЦП, документы (50 терабайтов информации). Бекапы исчезли, сеть развалилась. Каждый ракетный обстрел украинских городов откатывает Беларусь в век бумажной почты."

Телеграм-канал белорусских новостей "МотолькоПомоги" также сообщает, что хакерам удалось получить доступ к банковским счетам, телефонам, должностям, адресам, электронным подписям, сканам документов и ПО.