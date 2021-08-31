Как украинские дома на колесах покоряют европейских туристов

Украинский и европейский производитель каплеобразных прицепов-кемперов представил свою продукцию на одной из крупнейших международных ярмарок передвижных фургонов-прицепов — Caravan Salon Dusseldorf.

Спальня и кухня, душ, автономное освещение, генератор – это все преимущества упакованного в компактный прицеп комфорта. Которые турист может везти за собой в легковой машине куда угодно – прицепы-кемперы можно устанавливать в совершенно безлюдных местах.

Также интересно Официально: первая украинская миссия на Луну стартует в 2022 году

В Украине культуры кемперов длительное время просто не было. Однако несколько лет назад первый украинский производитель каплеобразных прицепов-кемперов Lifestyle Camper начал менять ситуацию. Они расшевелили украинский рынок и вывели свою продукцию на международный уровень.



Украинские прицепы даже не требуют дополнительной категории, вполне хватит обычной водительской категории В/ Фото Юлия Бурбеза

Lifestyle Camper начинался как киевский гаражный бизнес в 2016 году. Тогда они сделали свою первую модель – зеркальный прицеп-каплю для легковых автомобилей.

Изначально свою целевую аудиторию они видели в тех, кто любит отдыхать на природе с комфортом, не любит возиться с палатками, предпочитает путешествия по Украине и часто выезжает на природу с ночевкой.

Однако довольно быстро стало понятно, что эта разработка интересует еще и тех, кто любит путешествовать по Европе. Уже через год Lifestyle Camper получил статус торговой компании. На рынок вывели еще одну модель кемпера X-line, который рассчитан на внедорожник.

В 2018 году компания получила сертификат украинского производителя. И с этого момента бизнес вышел на новый уровень развития.

В 2018 году у нас появился торговый дом, мы получили все необходимые сертификаты и свидетельства. С 2018 года мы постепенно начали захватывать рынок Европы,

– говорит 24 каналу генеральный директор торгового дома Lifestyle Camper Group Юлия Бурбеза.

Тогда же, по ее словам в компанию на производство приехали представители немецкой компании. В этой стране в кемпинге понимают очень хорошо – это, фактически, национальное хобби. Многие люди разных поколений, возраста, с разным уровнем прибыли охотно проводят выходные или отпуска на природе, создавая себе самые комфортные условия для путешествия с помощью трейлера или кемпера. Поэтому в кемперах в этой стране разбираются очень хорошо.

Итак, немцы рассмотрели киевское производство, детально изучили сами фургоны. И предложили руководству компании поставлять в Европу прицепы, чтобы они там ставили знак "Сделано в Германии". В Lifestyle Camper от такого предложения отказались.

С тех пор мы на прицепах делаем металлическую табличку с гравировкой "Made in Ukraine". В том же году мы впервые поехали на выставку в Дюссельдорф. У нас там появился дилер. Так Немцы покупают наши прицепы, на которых написано "Made in Ukraine",

– рассказывает она.

На выставке в 2018 году Lifestyle Camper стали единственными украинцами за всю историю мероприятия, которые представляли там свою продукцию. Новости об украинских кемперах попали в топовые телевизионные передачи, также голландские и немецкие газеты. После этого компания прошла европейскую сертификацию и стала еще и европейским производителем.

В 2021 году компания уже в четвертый раз представила свою продукцию на выставке в Дюссельдорфе.



Прицепы на выставке в Германии в 2021 году / Фото Юлия Бурбеза

"Мы начинали как небольшой локальный производитель, но за четыре года смогли построить глобальную дилерскую сеть по всей Европе. Мы рады быть здесь с очередной презентацией нашей продукции и надеемся на дальнейшее развитие кемпинговых культуры не только в Европе, но и во всем мире. Наша главная цель – дать людям возможность стать частью этой культуры с максимальным комфортом и удовольствием", – сказала Бурбеза.

Также интересно 6 украиноязычных сайтов, где можно выбрать надежную технику

Сейчас основной рынок Lifestyle Camper – Европа, где они пользуются наибольшим спросом из-за качества и относительно невысокой цены. Сейчас их продукция представлена уже более чем в 25 странах. Хотя спрос среди украинцев тоже активно растет – за последний год компания показала прирост 20%. Самые активные пользователи – в странах с красивой природой и инфраструктурой для кемпинга: Германия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Чехия.