В своем инстаграме команда отметила, что вдохновением для них стала местное промышленное и архитектурное наследие – самолеты Антонова, киевские здания Украинского института научно-технической экспертизы и информации, известного как "НЛО" и гостиницы "Салют" и Государственное космическое агентство Украины. Это концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты.
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Что известно
Источником нашего вдохновения стал могучий АН-225, названный его создателями "Мрия", что означает "То, что создано воображением, фантазией". Он является объектом восхищения для детей и взрослых во всем мире в течение последних нескольких десятилетий. Нашим стремлением стало творение несколько близкого к его значимости и уникальности, прежде всего по своему визуальному эффекту,
– пишут создатели.
Концепт электромобиля KRAINA / Фото KRAINA
Каких-либо гипотетических технических характеристик нет. Команда подчеркивает, что это лишь концепт. Никаких конкретных планов и договоренностей о производстве не заключали.
Над концептом работали пять дизайнеров:
- Максим Шкиндер, который является автором идеи и дизайнером. Сейчас работает старшим дизайнером суперкаров в компании McLaren.
- Антон Николаев – дизайнер.
- Владимир Панченко – моделирование и визуализация. Работает в компании Bugatti-Rimac.
- Виталий Энес – визуализация.
- Сергей Воронов – Web-разработка.
В последние несколько лет мы видели примеры попыток создания украинского авто группами энтузиастов и неравнодушных автомобилистов. Я всегда считал, что этот проект был ориентиром новых проб и экспериментов, пока одна из них не удастся. Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, которые работают за рубежом в автомобильных и IT-компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум,
– комментирует концепткар Максим Шкиндер.
Концепт электромобиля KRAINA / Фото KRAINA