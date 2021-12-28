В своем инстаграме команда отметила, что вдохновением для них стала местное промышленное и архитектурное наследие – самолеты Антонова, киевские здания Украинского института научно-технической экспертизы и информации, известного как "НЛО" и гостиницы "Салют" и Государственное космическое агентство Украины. Это концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты.

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Что известно

Источником нашего вдохновения стал могучий АН-225, названный его создателями "Мрия", что означает "То, что создано воображением, фантазией". Он является объектом восхищения для детей и взрослых во всем мире в течение последних нескольких десятилетий. Нашим стремлением стало творение несколько близкого к его значимости и уникальности, прежде всего по своему визуальному эффекту,

– пишут создатели.

Концепт электромобиля KRAINA / Фото KRAINA

Каких-либо гипотетических технических характеристик нет. Команда подчеркивает, что это лишь концепт. Никаких конкретных планов и договоренностей о производстве не заключали.

Над концептом работали пять дизайнеров:

Максим Шкиндер, который является автором идеи и дизайнером. Сейчас работает старшим дизайнером суперкаров в компании McLaren.

Антон Николаев – дизайнер.

Владимир Панченко – моделирование и визуализация. Работает в компании Bugatti-Rimac.

Виталий Энес – визуализация.

Сергей Воронов – Web-разработка.

В последние несколько лет мы видели примеры попыток создания украинского авто группами энтузиастов и неравнодушных автомобилистов. Я всегда считал, что этот проект был ориентиром новых проб и экспериментов, пока одна из них не удастся. Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, которые работают за рубежом в автомобильных и IT-компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум,

– комментирует концепткар Максим Шкиндер.

Концепт электромобиля KRAINA / Фото KRAINA

Кстати, недавно стало известно, что легендарные мотоциклы "Днепр" возродят в виде электробайков. Об этом мы рассказывали в ноябре в отдельном материале. Займется этим украинская компания Delfast Bikes, которая занимается выпуском электрических мотоциклов. Недавно она получила права на торговую марку "Днепр", под которой в свое время выпускалась серия тяжелых дорожных мотоциклов с боковым прицепом производства Киевского мотоциклетного завода.