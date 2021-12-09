Фонд в размере 100 миллионов долларов был впервые представлен еще в мае и уже доступен на многих рынках по всему миру. Запуск в Украине стал очередным шагом для реализации долгосрочного плана монетизации для Shorts.
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Как все работает
Чтобы принять участие в программе YouTube Shorts Fund, авторы должны соответствовать следующим критериям:
- За последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, отвечающее требованиям.
- Каналы должны соответствовать Правилам сообщества YouTube, правилам касательно авторского права и правилам касательно монетизации.
- Каналы, что загружают видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео (например, неотредактированные клипы из фильмов или телешоу) или видео, повторно загруженные с каналов других авторов, не будут допущены.
- Для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube.
- Авторы должны быть старше возраста совершеннолетия в своей стране/регионе.
В рамках программы YouTube Shorts Fund соответствующие требованиям каналы могут зарабатывать от 100 до 10 000 долларов ежемесячно, суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождение аудитории. YouTube планирует расширить приложение еще на большее количество стран в ближайшие месяцы.
Мы заложили основу этой индустрии заработка на контенте независимыми авторами более 14 лет назад, когда запустили партнерскую программу YouTube – первую бизнес-модель, когда компания делится большей частью доходов, полученных на платформе, с авторами,
– сказал Роберт Кинкл, коммерческий директор YouTube.
В целом за последние три года YouTube выплатил авторам, артистам и медиакомпаниям более 30 миллиардов долларов.