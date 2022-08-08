Михаил Федоров в своем телеграм-канале призвал украинское и мировое ІТ-комьюнити поддержать флешмоб и распространить его. Также министр поделился первыми результатами на скриншотах, где видно ряд сервисов и введенные изменения.

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Страна, которая обстреливает мирные города, совершает военные преступления и ставит весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому,

– подчеркнул Михаил Федоров.



россия – страна-террорист, это нужно запомнить / Скриншот из телеграм-канала Михаила Федорова



Инициатива уже работает / Скриншот из телеграм-канала Михаила Федорова

россия – страна-террорист

Напомним, что Государственный департамент США пока не принял решение о признании россии страной-спонсором терроризма. В то же время сенаторы от обеих партий призвали в конце концов это сделать.

Ранее Сенат единогласно принял резолюцию, призывающую Госдеп принять положительное решение по этому вопросу. По словам посла США Бриджит Бринк, Вашингтон продолжит делать все, чтобы привлечь россию к ответственности за ее военные преступления.

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Если Госдеп США все-таки примет резолюцию, то россия станет пятым государством в списке стран, которые спонсируют терроризм. Сейчас в нем Куба, Сирия, Северная Корея и Иран.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.