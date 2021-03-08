Основанная группой украинских инженеров компания Highland System представила на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби совместную разработку с компанией STREIT Group из ОАЭ – экспериментальную десантную бронемашину "Storm". Это универсальная шестиместная амфибия весом 8000 килограммов и мощностью 2500 лошадиных сил.

В отличие от других подобных разработок на Storm установлена электрическая силовая установка, способная обеспечить работу от 18 до 36 часов в гибридном режиме, или работать исключительно от батареи от 1,5 до 3,5 часов в зависимости от скорости.

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Характеристики Storm

На суше машина способна разгоняться до 140, а в воде – до 30 километров в час, что в два-три раза быстрее, чем у более крупных по размеру аналогов. Сейчас инженеры отрабатывают преодоление ею волн до 1,5 метра.



Машина-амфибия Storm способна передвигаться как по суше, так и воде / Фото Highland System

Обладая полуметровым дорожным просветом и прочными резиновыми гусеницами, Storm может преодолевать полутораметровые ступени и пересекать рвы шириной до 2 метров. Модульная конструкция гусениц позволяет в случае повреждения заменять их частями, что удешевляет процесс ремонта на 70 процентов.



Корпус надежно защищен от пуль и мин / Фото Highland System

Машину можно также переоснастить, превратив в дистанционно управляемый и даже в полностью автономный беспилотник.

Анонсированная амфибия "Storm" пока находится на стадии прототипа. Сейчас его испытывают в погружениях под воду, тестируют колесную версию, а также испытывают интеграцию боевых модулей.

Концепты амфибии "Storm" / Фото Highland System

Компания не исключает переход к серийному производству.