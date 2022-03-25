Украинская космическая отрасль продолжает работу в условиях войны

В то время как российское вторжение в Украину продолжается, в частности оно влияет и на украинский космический сектор. Высокопоставленные представители отрасли утверждают, что местным компаниям удалось адаптировать свою деятельность к реалиям войны, и они полны решимости продвигать совместные проекты со своими европейскими партнерами.

Владимир Усов, сооснователь украинского стартапа космической отрасли "Курс Орбитал" и бывший глава Украинского космического агентства, рассказал SpaceNews, что за последние несколько дней в окрестностях Днепра, где расположен крупный центр космической промышленности, произошло увеличение количества атак со стороны российских войск.

Не пропустите Украина может получить возможность следить за врагом благодаря зарубежным спутникам с SAR

При этом, по его словам, сегодня российские авиаудары и артиллерийский огонь не нацелены на ключевые объекты космического сектора страны.

Работа продолжается, несмотря на войну

По словам Усова, в целом Государственное космическое агентство Украины и государственные космические компании продолжают работать. В которые входят:

производитель космических аппаратов и комплектующих "Южмаш";

конструкторское бюро космической техники "Южное";

и Киевский радиозавод.

По состоянию на сегодня, эти предприятия обеспечивают в целом 16 тысяч рабочих мест.

В Днепре "Южмаш" и "Южное" пока не бомбили и не подвергали ракетным обстрелам. Одна из возможных причин заключается в том, что Россия планирует захватить их в рамках своего вторжения, поэтому они могут намереваться сохранить эти объекты,

– сказал Усов.

В то же время он отметил, что из-за атак оккупантов в Днепровской области эти объекты не могут работать на полную мощность, и они были вынуждены приостановить работу над своими проектами. Но доля их сотрудников обеспечивает продолжение их работы.

Владимир Кравчук, руководитель отдела коммуникаций украинского стартапа Promin Aerospace, сообщил, что украинские космические компании как крупные, так и малые находят способы продолжать свою работу, несмотря на войну.

Все эти компании продолжили свою нормальную работу. В начале войны некоторые перешли на удаленную работу, но они уже имели в этом опыт пандемии. Большинство компаний также создали волонтерские программы,

– написал Кравчук.

Еще один украинский город, который стал мишенью России – Харьков. Он также является местом, где сосредоточен немалый кластер космической промышленности.

Кэти Миллер, руководитель отдела коммуникаций британско-украинского разработчика ракет-носителей Skyrora, сообщила изданию SpaceNews, что вторжение России в Украину не помешало работе компании. Кроме персонала, который работает в украинском центре исследований и разработок в Днепре, основные бизнес-операции Skyrora, которые включают "инжиниринг, производство и центральные исследования и разработки, продолжаются в темпе на наших предприятиях в Великобритании".

Нашим приоритетом для нашей украинской команды, которая работает в одном из наших центров исследований и разработок производственных технологий, является их безопасность и благополучие, и мы предоставляем им всю возможную поддержку,

– сказала она.

Интересно США может отключить Россию от GPS, – Рогозин

Будущее украинского космического сектора

Владимир Усов уверен, что после окончания войны в Украине космическая отрасль страны еще больше укрепит связи с европейскими партнерами. Он отмечает, что космический сектор Украины быстро рос в последние годы, и после войны правительство должно будет поощрять развитие частного космического бизнеса, чтобы конкурировать с государственными компаниями. Заявка Украины на вступление в ЕС также должна поспособствовать в ближайшие годы развитию космического сектора, который станет ближе к европейским партнерам.