Украинская космическая компания получила новый контракт

Государственное предприятие "Южмаш" расположено в Днепре и занимается производством космической техники. Например, спутники и ракеты-носители. Также "Южмаш" имеет контракты с иностранными корпорациями.

Украинское предприятие "Южмаш" имеет давний контракт на производство "основной конструкции первой ступени" для ракеты компании Northrop Grumman Antares. Этот двухступенчатый носитель среднего класса используется для отправки грузов на Международную космическую станцию. Что ж, теперь стало известно, что контракт с "Южмашем" был продлен и предприятие изготовит по меньшей мере две "конструкции первой ступени".

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Старт ракеты-носителя Antares в миссии Cygnus CRS NG-11 / Фото Northrop Grumman Corporation

Почему это хорошие новости?

А важно это потому, что контракт мог сорваться. Дело в том, что грузовых космических кораблей для доставки вещей к МКС явно не хватает: российские "Союзы" и "Прогрессы", японский HTV (H-II Transfer Vehicle), американский Dragon компании SpaceX. А если в ближайшее время сойдутся звезды на небе, то к МКС отправится даже "боинговский" CST-100 Starliner. Предполагаем, что именно из-за этого контракт NASA и Northrop Grumman на поставку грузов мог быть под вопросом.

Вероятно, были и другие причины: например, вопрос у какой-то из сторон к конфигурации ракеты-носителя. В частности, об этом и написано в сообщение "Южмаша".

Следует отметить, что ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции NASA. Теперь ожидания позади, наш заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить контракт,

– говорится в сообщении предприятия.

Редакция Техно 24 поздравляет "Южмаш" с продлением важного контракта. Теперь предприятие изготовит по меньшей мере 4 "основные конструкции первой ступени": баки для топлива, баки высоко давления, клапана, системы подачи топлива и питания, разнообразные трубы и прочее. Следует отметить, что двигатели "РД-181" для первой ступени ракеты-носителя Antares поставляет Россия.