Punisher уже одобрен к применению подразделениями Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщил Максим Музыка, СЕО компании UA Dynamics, разрабатывавшей дрон.

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Хотели карателей – получайте

Название "Punisher" переводится с английского как "Каратель". Как отмечено на сайте разработчиков, концепция многократного ударного беспилотника была создана ветеранами российско-украинской войны для проведения специальной разведки и реализации тактики налетов на важные военные объекты с усиленной охраной в глубоком тылу противника. Основными задачами комплекса является уничтожение сил и средств противника и создание постоянного психологического давления.

Команда UA Dynamics с радостью сообщает, что ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher нашей разработки успешно прошел полевые испытания на одном из полигонов Вооруженных сил и одобрен боевым применением Силами специальных операций Украины.

– написал Максим Музыка в своем фейсбуке.



Фото с испытаний дрона Punisher / Фото Doug Seeburg



Фото с испытаний дрона Punisher / Фото Doug Seeburg



Дрон Punisher в воздухе / Фото Doug Seeburg

В ближайшее время первые пять комплексов будут переданы боевым подразделениям ВС Украины, экипажи которых подготовят инструкторы компании.

Команда UA Dynamics работает исключительно на победу. Мы не продаем комплексы и не получаем прибыль. Все комплексы собираются за счет помощи волонтерских фондов и благотворительных взносов патриотического сообщества и передаются подразделениям ВСУ бесплатно. Благодарю всех, кто помогает нам приближать победу, обеспечивая Силы специальных операций современными ударно-разведывательными беспилотными комплексами,

– добавляет Музыка.

Обратите внимание. На официальном сайте указаны реквизиты , по которым можно пожертвовать средства на производство передовых дронов Punisher.

Цели и характеристики

Целями дрона могут быть вражеские пункты управления, узлы связи, подразделения радиоэлектронной борьбы, средства противовоздушной обороны, склады боеприпасов, казармы с пехотой, легкая бронетехника, транспортные средства и т.д.

Судя по сообщениям на сайте, дрон сконструирован так, чтобы быть максимально невидимым как для человека, так и для радаров.

Он имеет небольшие размеры, двигатели с низким уровнем шума, нулевую тепловую сигнатуру, возможность контролируемого уменьшения радиосигнала и радиопрозрачные материалы, фактически делающие дроны незаметными для радаров.



Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics



Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics



Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics Таким образом этот высокоточный комплекс с максимально прогнозируемой локализацией воздействия может незамеченным проходить через систему наблюдения противника и наносить неожиданные и сокрушительные удары по стратегическим объектам в глубоком тылу. Дрон способен лететь на расстояние до 45 километров, требует 15 минут подготовки к старту и может быть повторно использован уже через 5 минут после предыдущего задания.

Максимальная скорость аппарата достигает 198 километров в час, что позволяет ему выполнять миссии даже в неблагоприятных погодных условиях, когда скорость ветра превышает 21 метр в секунду.

Радиус сплошного поражения осколками составляет 50 метров.

Среди функций указаны также поисково-разведочные работы, поэтому можно заключить наличие камер на борту.

Кроме того, что дрон несет на себе фугасную бомбу (которая, по заверениям разработчиков, дешевая в производстве), он может выполнять роль транспортного контейнера, перевозя другой полезный груз. Модульная конструкция дрона позволяет выбрать правильный тип контейнера для конкретной задачи. Дрон Punisher на рендерах / Фото UA Dynamics

Пока команда пытается возобновить и нарастить производство в одной из западных областей Украины после эвакуации производственных мощностей из Харькова и Киева.