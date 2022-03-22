Как уточнили 24 каналу в компании, за разработкой стоит отдельная команда Technological R&D в составе MacPaw и это ее волонтерский проект. Новая программа бесплатна и называется SpyBuster. Загрузить ее можно по этой ссылке.
Интересно Россияне придумали свой Instagram: сервис "Россграмм" запустят уже в марте
Что известно
- SpyBuster разработан для компьютеров под управлением MacOS – операционной системы от Apple.
- Работает все очень просто: приложение сканирует ваше устройство и обнаруживает программы и сервисы, которые имеют связи с Россией и Беларусью. По желанию вы можете прямо здесь их и удалить.
- Программы классифицируются как нежелательные на основе проверенного списка, который собрала команда разработчиков самостоятельно, а также по идентификатору пакета и другим характеристикам.
- Также SpyBuster позволяет узнать о подключении программ и сайтов к российским и белорусским серверам в режиме реального времени с помощью функции Dynamic Analysis. Если приложение обнаружит такую активность, вы получите уведомление и сможете сразу заблокировать потенциально опасные соединения.
Пример работы SpyBuster / Фото MacPaw
Еще одна цель SpyBuster — предупредить украинские сайты и медиа о возможном подключении их сайтов к серверам в России и Беларуси. Защита персональных данных в условиях войны России против Украины и растущего количества кибератак со стороны России очень важна. В РФ с 2016 года службы безопасности могут получить доступ к любым данным на российских серверах без определения суда,
– пишут на сайте компании.
SpyBuster сообщает о взаимодействии вашего компьютера с серверами в России и Белоруссии / Фото MacPaw
Подробнее MacPaw
- Это компания, основанная в 2008 году в Киеве, где до сих пор имеет офис.
- Еще один офис находится в Сан-Франциско, США.
- Разработчик работает над созданием приложений для компьютеров и смартфонов Apple, хотя также имеет одно приложение для Android – ClearVPN.
- Среди ассортимента – программы для персонализации устройств, их очистка, защита, упорядочение файлов и прочее.
- С начала активной фазы войны России против Украины, MacPaw освещает на своих ресурсах и в приложениях важную информацию о вторжении и помогает противостоять агрессору. В частности, передает средства на закупку и доставку медицинских товаров, защитного снаряжения, продуктов и медикаментов для нужд ВСУ и территориальной обороны. Согласно последним данным, компания уже перевела из своего фонда более 4 миллионов долларов. MacPaw также поставляет военным мобильные телефоны, компьютеры и т.д.
- Компания покинула рынки России и Беларуси и предоставила украинцам в бесплатное пользование свой VPN-сервис.