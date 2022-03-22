Как уточнили 24 каналу в компании, за разработкой стоит отдельная команда Technological R&D в составе MacPaw и это ее волонтерский проект. Новая программа бесплатна и называется SpyBuster. Загрузить ее можно по этой ссылке .

Интересно Россияне придумали свой Instagram: сервис "Россграмм" запустят уже в марте

Что известно

SpyBuster разработан для компьютеров под управлением MacOS – операционной системы от Apple.

Работает все очень просто: приложение сканирует ваше устройство и обнаруживает программы и сервисы, которые имеют связи с Россией и Беларусью. По желанию вы можете прямо здесь их и удалить.

Программы классифицируются как нежелательные на основе проверенного списка, который собрала команда разработчиков самостоятельно, а также по идентификатору пакета и другим характеристикам.

Также SpyBuster позволяет узнать о подключении программ и сайтов к российским и белорусским серверам в режиме реального времени с помощью функции Dynamic Analysis. Если приложение обнаружит такую ​​активность, вы получите уведомление и сможете сразу заблокировать потенциально опасные соединения.



Пример работы SpyBuster / Фото MacPaw

Еще одна цель SpyBuster — предупредить украинские сайты и медиа о возможном подключении их сайтов к серверам в России и Беларуси. Защита персональных данных в условиях войны России против Украины и растущего количества кибератак со стороны России очень важна. В РФ с 2016 года службы безопасности могут получить доступ к любым данным на российских серверах без определения суда,

– пишут на сайте компании.

SpyBuster сообщает о взаимодействии вашего компьютера с серверами в России и Белоруссии / Фото MacPaw

Подробнее MacPaw