Это был уже второй ежегодный хакатон, организованный сообществом RDK (Reference Design Kit). Цель сообщества – стандартизация различных функций, используемых в повседневной жизни и внедрение инноваций. Именно здесь проявила себя GlobalLogic, предложив подход к совершению телефонных звонков через домашние маршрутизаторы на базе RDK-B (Reference Design Kit for Broadband). Украинская компания боролась за победу с 37 другими командами по всему миру.

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Подробнее о победителях

GlobalLogic – это компания, работающая в области цифровой инженерии. Она помогает ведущим мировым брендам проектировать и создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения для современного мира.

В GlobalLogic объединяют стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу в области данных, помогая клиентам выйти на новые уровни возможного и ускорить их переход к цифровому бизнесу будущего. Центральный офис GlobalLogic расположен в Кремниевой долине, США, а инжиниринговые и дизайн-центры можно найти по всему миру.

Победа на RDK Hackathon 2021

Сообщается, что GlobalLogic одержала победу на хакатоне, предложив включить VoIP (Voice over IP) в программное обеспечение RDK-B (Reference Design Kit for Broadband). Если говорить проще, то это значит:

Украинская компания предлагает стандартизированный подход для совершения телефонных звонков через домашние маршрутизаторы на базе RDK-B, что позволяет использовать широкополосные каналы доступа к интернету вместо мобильных сетей.

Решение базируется на Asterisk – фреймворке с открытым кодом для IP-телефонии.

Пользователи могут подключить несколько VoIP телефонов к маршрутизатору и создать офисную или домашнюю инфраструктуру для внутренних вызовов.

В то же время внешний номер от провайдера IP-телефонии может быть один для всех устройств, а благодаря возможности предоставления приоритета трафику на стороне провайдера можно добиться лучшего качества связи, чем в современных VoIP-приложениях для смартфонов.

Богдан Богуш, лидер украинской команды на хакатоне, отметил, что эта победа является не чем иным как признанием их опыта и ценности их экспертного мнения в области телекоммуникации. Предложение интеграции VoIP станет частью демо-набора RDK для устройств широкополосного доступа (Reference Design Kit for Broadband).