Украинская компания Deus Robots отказалась от поставок в Россию 10 тысяч роботов

Украинский стартап Deus Robots отказался продать россиянам 10 000 роботов, на которых оккупанты могли бы зарабатывать до 30 миллионов долларов в год. Основатель компании прокомментировал ситуацию.

Как сообщает источник, компания расторгла контракт, отказавшись от крупного клиента. Для Deus Robots это был первый и, судя по всему, последний опыт работы со страной-агрессором.

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Что известно

Основатель стартапа Павел Пикулин прокомментировал изданию dev.ua свое решение.

У нас никогда не было российских клиентов. В прошлом году, клиент из России хотел заключить договор на покупку 10 000 роботов, но мы вышли из переговоров и приняли решение полностью отказаться от идеи торговли с Россией,

– говорит предприниматель.

Поставка этих роботов могла бы обеспечить российским покупателям дополнительные 30 миллионов долларов в год.

Что известно о Deus Robots

Это украинская компания, которая создает роботов-сортировщиков.

Основана она в 2018 году программистом Павлом Пикулиным.

Одним из крупных ее клиентов является "Новая почта" – роботы уже работают на ее складах, пишет Forbes.

В арсенале Deus Robots три вида роботов: для сортировки товаров весом до 30 килограммов, для перевозки стеллажей до 300 килограммов и грузовой робот для перевозки паллет.

Последний способен поднимать 1 тонну груза.

На 2022 год стартап запланировал выпуск еще трех моделей, которые будут решать другие задачи – например, будут забирать посылки с полок.

Вот так выглядят и работают работы компании на складах "Новой почты": видео