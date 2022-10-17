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В общей сложности было проведено 4 отборочных соревнования, а участники были сгруппированы по регионам:

IEM Road to Rio Europe RMR A.

IEM Road to Rio Europe RMR B.

IEM Road to Rio Americas RMR.

IEM Road to Rio Asian RMR.

В европейском регионе провели два турнира из-за большого количества команд. Всего было 32 участника (по 16 в каждой группе). На мейджор проходило по 8 лучших команд.

Участники IEM Rio Major 202

Из группы А на IEM Rio Major 2022 вошли:

Faze,

NIP,

Спрут, Spirit,

Cloud9,

BadNewsEagles,

GamerLegion,

fnatic.

Эти команды оказались сильнее.

Из группы B на мейджор вышли:

украинская команда Natus Vincere ,

, ENCE,

OG,

Vitality,

Heroic,

BIG,

Mouz,

Outsiders.

Американские отборочные предоставили 6 квот на мейджор, за них сражались 16 команд. До соревнований в Рио прошли:

Liquid,

Evil Geniuses,

9z,

00nation,

Furia,

Imperial.

Этот отборочный турнир запомнился матчем за последнее путешествие на мейджор между бразильцами из Империи против американцев Complexity. Дело в том, что в составе Imperial играют легенды и ветераны бразильского Counter Strike, и они просто не смогли упустить такой турнир в своей родной стране. Игра завоевала рекорды по онлайн-просмотрам и закончилась слезами радости бразильцев.

На азиатских отборочных соревнованиях было всего 4 команды за 2 путевки на мейджор. Триумфаторами стали команды IHC и Grayhound.