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- IEM Road to Rio Europe RMR A.
- IEM Road to Rio Europe RMR B.
- IEM Road to Rio Americas RMR.
- IEM Road to Rio Asian RMR.
В европейском регионе провели два турнира из-за большого количества команд. Всего было 32 участника (по 16 в каждой группе). На мейджор проходило по 8 лучших команд.
Участники IEM Rio Major 202
Из группы А на IEM Rio Major 2022 вошли:
- Faze,
- NIP,
- Спрут, Spirit,
- Cloud9,
- BadNewsEagles,
- GamerLegion,
- fnatic.
Эти команды оказались сильнее.
Из группы B на мейджор вышли:
- украинская команда Natus Vincere ,
- ENCE,
- OG,
- Vitality,
- Heroic,
- BIG,
- Mouz,
- Outsiders.
Американские отборочные предоставили 6 квот на мейджор, за них сражались 16 команд. До соревнований в Рио прошли:
- Liquid,
- Evil Geniuses,
- 9z,
- 00nation,
- Furia,
- Imperial.
Этот отборочный турнир запомнился матчем за последнее путешествие на мейджор между бразильцами из Империи против американцев Complexity. Дело в том, что в составе Imperial играют легенды и ветераны бразильского Counter Strike, и они просто не смогли упустить такой турнир в своей родной стране. Игра завоевала рекорды по онлайн-просмотрам и закончилась слезами радости бразильцев.
На азиатских отборочных соревнованиях было всего 4 команды за 2 путевки на мейджор. Триумфаторами стали команды IHC и Grayhound.