IT-сфера в Украине оправилась от коронакризиса: что ждет индустрию из-за дефицита специалистов

IT-отрасль – чуть ли не единственная, пережившая коронакриз с минимальными потерями. Крупным IT-компаниям не надо было останавливать работу на период карантина, а работники могли работать дистанционно.

Кроме того, со второй половины 2020 года компании начали демонстрировать рекордные темпы роста. В диджитал также начали трансфер предприятия из других сфер: ритейла, здоровья и финансов. Это увеличило спрос на IT-специалистов.

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"Мы видим очень много новых клиентов, существенно большие проекты, чем это было в предыдущие годы. Это приводит к тому, что индустрия растет, я бы даже сказал, небывалыми темпами. Сейчас – исторический пик. Очень много бизнеса приходит в Украину с запросами на инженерную разработку, продуктовые идеи, поэтому рост небывалый", – сказал президент Ассоциации IT Ukraine Виталий Сэдлер.

Спрос на специалистов на IT-рынке превышает предложение

Спрос на IT-работников в Украине растет в среднем на 30% ежегодно. Кроме того, количество вакансий почти на 40% больше, чем количество специалистов, которые готовы работать. Проблема заключается даже не в том, что украинские специалисты едут за границу – их физически не хватает, потому что вузы выпускают недостаточно специалистов.

Украинская техническое образование дает на рынок до 16 – 17 тысяч абитуриентов, выпускников. Спрос индустрии сегодня – почти 50 тысяч, то есть, говорится не настолько о квалификации. Но система образования сегодня имеет дефицит,

– сказал исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

IT-компании открывают свои курсы или школы

Некоторые компании сами пытаются найти выход из соответствующей ситуации. Например, открывают курсы или школы, чтобы обучить специалистов в короткие сроки.

"Сейчас есть несколько хороших инициатив, когда компании открывают свои школы, институты курсы при компаниях – и это прекрасный пример того, как не университетское образование может давать возможность толчка карьеры для молодых специалистов. Нужные навыки часто на рынке очень сложно найти, а вот научить – вполне хорошая история", – сказала председатель акселератора в области кибербезопасности Галина Василевская

Спрос на IT-работников в Украине растет: смотрите видео

В правительстве Украины также знают о проблеме нехватки кадров, поэтому там создали рабочую группу по инициативе министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В эту группу вошли народные депутаты, ученые, а также представители:

Минцифрі;

Министерства образования;

IT-компаний.

К концу лета они должны представить дорожную карту своих дальнейших действий. Руководитель экспертной группы IT-индустрии Минцифрі Диана Ракус рассказала, что существует много онлайн курсов, однако провайдеры сталкиваются с рядом проблем, в частности с тем, что их курсы не признаются на таком же уровне, как дипломы о традиционном высшем образовании.

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Эксперты отметили, что создание дополнительных учебных мест на IT-специальностях не является выходом, ведь невозможно предугадать все тренды. Например, еще недавно существовал тренд обучения на программистов и разработчиков игр. Однако сейчас активно развиваются такие сферы как искусственный интеллект или интернет вещей, поэтому образование должно становиться гибким к трендам современности.