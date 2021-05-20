Комитет запрашивал у компании информацию в рамках расследования по заявлению ФЛП из-за блокировки его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

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Почему Антимонопольный комитет оштрафовал Google

АКУ сообщил, что компания не предоставляла Комитету информацию по требованию более года, и именно это повлияло на рассмотрение дела, сделав практически невозможным полномасштабное рассмотрение заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

Стоит добавить, что после того, как Антимонопольный комитет возбудил дело против Google, компания таки предоставила запрашиваемые данные и это учли при определении размера штрафа.

Важно. ООО "Гугл" должно было уплатить штраф в течение двух месяцев со дня получения соответствующего решения. По состоянию на 19 мая 2021 года украинский филиал Google направил соответствующие документы, подтверждающие оплату наложенного штрафа.