Украинская компания Culver Aviation представила инновационную систему мониторинга за Землей

Система Menatir от украинской компании Culver Aviation позволяет получать и обрабатывать информацию с поверхности Земли в режиме реального времени. Первая публичная презентация прошла в рамках международной выставки Commercial UAV Expo 2022 в Лас-Вегасе.

Как сообщает 24 канал, система полностью автоматизирована благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Как все работает

Menatir – это сеть базовых станций в виде стандартных контейнеров с размещенными внутри беспилотными летательными аппаратами. Контейнеры защищают самолеты, обеспечивают их запуск, посадку, выполнение миссии, а также зарядку и передачу собранных ими данных и все это в автоматическом режиме.

Система мониторинга позволяет комплексно наблюдать из воздуха за любыми объектами в режиме реального времени 24/7/365. Именно поэтому, по мнению разработчиков, система прекрасно подходит для таких служб, как:

пожарные,

дорожные части,

экологические службы,

коммунальные и инфраструктурные службы.

Независимо от количества базовых станций в сети для управления Menatir, нужен только один специалист из любой точки мира. Сервисом и техподдержкой занимается команда Culver Aviation.

У нашего решения нет аналогов по уровню автоматизации и возможностям масштабирования. Это новый подход к работе с БПЛА и данными. Бизнес и государственные структуры смогут непрерывно получать и обрабатывать информацию в автоматическом режиме при минимальном участии человека и принимать правильные управленческие решения. С Menatir это на 30% дешевле, чем с традиционными беспилотными комплексами и вертолетами,

– рассказывает Александр Даниленко, CEO Culver Aviation и автор проекта.

БПЛА собственной разработки и полезные нагрузки

Для проекта компания разработала уникальный БПЛА Menatir с вертикальным стартом и приземлением. На одном заряде беспилотный самолет может пролететь до 45 км в одну сторону с возможностью возвращения.



БПЛА для системы Menatir / Фото Culver Aviation

Базовая станция содержит до 6 таких беспилотников. На БПЛА можно поставить один из следующих типов полезной нагрузки:

видеокамера;

видеокамера с тепловизором;

цифровая фотокамера;

мультиспектральная камера;

экодатчик;

любое кастомное оборудование, отвечающее заданным габаритам и массе.

Menatir можно использовать для видеонаблюдения любых объектов в HD-качестве, аэрофотосъемки для создания ортофотопланов местности, наблюдения за состоянием урожаев, лесов, водоемов, предотвращения ландшафтных пожаров, анализа состояния качества воздуха и других задач — в реальном времени по плановому расписанию или по запросу.

Базовые станции с масштабированием

Для охвата больших территорий систему можно масштабировать до любого количества устанавливаемых контейнеров, чтобы перекрывать зоны досягаемости друг друга. Беспилотники могут свободно перемещаться между станциями сети, а для подлета к любой из точек охвата потребуется не более 20 минут. При неблагоприятной погоде в районе одного из контейнеров или в случае форс-мажора зоны перекрытия позволят поднять в воздух другой БПЛА и продолжить выполнение задания.



БПЛА внутри базовой станции / Фото Culver Aviation

Самолеты в автоматическом режиме запускаются из контейнера, выполняют миссию и возвращаются в соответствии с запрограммированными заданиями. От получения команды до вылета самолета проходит 3 минуты. Каждый контейнер имеет свою метеостанцию, что обезопасит БПЛА: система остановит полетную миссию, и самолет вернется в контейнер в случае непогоды.

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Расположение БПЛА в контейнере / Фото Culver Aviation

Собранные беспилотниками данные обрабатывает и анализирует специализированное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта Drone Management System. Этапы выполнения и результаты полетных миссий система отправляет пользователям сети, в частности через мобильное приложение.