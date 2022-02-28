Украинка написала открытое письмо главам корпораций с просьбой прекратить оказание услуг России

Анастасия Примович, директор по развитию одной из британских компаний, обратилась к представителям крупных корпораций с просьбой прекратить оказание IT-услуг России.

Письмо касается облачных услуг, которыми пользуется Россия. С их помощью работают многие сервисы и услуги. В случае отключения, недоступными останется огромное их количество.

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О чем написала Анастасия Примович

Что такое облачные услуги Под облачными услугами или вычислениями подразумевается фактически аренда технических мощностей у компании, которая их предоставляет. То есть клиент имеет возможность выполнять все операции на мощных серверах, например, Microsoft или Amazon, а сам получать результат.

В письме, в частности, содержится просьба об отключении для России серверов со стороны Microsoft, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков облачных услуг.

Для этого в тексте упомянуты Билл Гейтс, основатель компании, и Сатья Наделла, который руководит ею сегодня.

Наряду с этими именами автор также упомянула Люка Хардинга, который к Microsoft отношения не имеет – он является международным корреспондентом The Guardian, а в его учетной записи на Linkedin местом жительства указывается Москва.

После этого в письме упоминаются компании Amazon, Google. Первая предлагает сервис облачных вычислений AWS (Amazon Web Services), а вторая – Google Cloud Platform.

Текст письма Анастасии Примович:

"Люк Хардинг, Сатья Наделла, Билл Гейтс, Microsoft, пожалуйста, прекратите продавать облачные услуги Azure российским компаниям как можно быстрее! Ссылаясь на пример Microsoft в отношении "Северсталь", одного из ключевых бенефициаров Северного потока-2! Пожалуйста, помогите спасти жизни детей и мирных жителей Украины. Погибли 352 мирных жителя, среди них дети. Ранены 1,5 тысячи человек. Бомбят гражданские дома, детские сады, больницы.

То же самое касается веб-сервисов Amazon (AWS), Google.

СПАСИТЕ ЖИЗНЬ УКРАИНСКИМ ДЕТЯМ, ЖЕНЩИНАМ, СТАРИКАМ И ВСЕМ ГРАЖДАНСКИМ!

#stopwarinukraine

Richard Branson, пожалуйста, помогите мне поделиться этим сообщением с Microsoft, AWS, Google и другими облаками, которые работают в России."

Автор также призвала распространять ее сообщение.