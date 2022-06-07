Появление дополнительных языков компания на презентации WWDC 2022 года не анонсировала. Узнать об их добавлении можно только с официального сайта Apple. В частности, в уточнении к описанию каждой из функций приводятся перечень всех доступных локализаций.

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Live Text: что это такое

Live Text – это аналог Google Lens, который позволяет распознавать на фото или в реальном времени объекты и животных, обнаруживать, копировать и переводить текст и многое другое.

Сервис Apple более интегрирован в операционную систему, чем разработка Google. Он объединяет свои функции с другими приложениями, позволяя быстрее и легче выполнять перенос информации. Например, вы можете использовать Live Text в "Фото" и "Камере", браузере Safari, "Сообщениях", WhatsApp, Spotlight и других приложениях и даже с любого поля ввода текста на iPhone или iPad.

Для использования достаточно навести камеру на любой объект, чтобы извлечь номер телефона, адрес электронной почты, маршруты Apple Maps, текст из газеты и многое другое.

Раньше среди поддерживаемых языков украинского не было. С релизом iOS 16, который состоится осенью, украинские пользователи получат возможность полностью оценить возможности Live Text.

Voice Over: как это работает

Voice Over в свою очередь – это приложение для чтения экрана вашего смартфона на основе жестов. Оно позволяет использовать iPhone, даже если вы не видите экран.

VoiceOver предоставляет звуковые описания содержимого экрана: от заряда аккумулятора и данных о вызывающем вас пользователе и до приложения, на котором вы держите палец. Вы также можете подстроить под себя темп речи и высоту тона.

Если коснуться экрана или перетащить палец, VoiceOver озвучит название элемента, на котором вы держите палец, включая иконки и текст.

Как и в случае с Live Text, этот сервис также заработает на украинском языке осенью.

Что интересно, ни в первом, ни во втором случае среди перечисленных уточнений нет русского языка. Однако технологические СМИ страны-агрессора все равно сообщают, что обнаружили функцию в тестовой сборке операционной системы и опробовали ее.