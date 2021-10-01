Украинизированно: Netflix запустил украинскую локализацию и дубляж сериалов

Самый популярный стриминговый сервис Netflix запустил локализацию в Украине. Теперь зрителям доступен не только украиноязычный интерфейс, но и первые сериалы и фильмы, дублированные на украинском языке.

Отныне сайт имеет полный перевод и доступен по адресу netflix.com/ua. Украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых сервис доступен во всем мире. Кроме того, появилась отдельная страница справочного центра для украинских пользователей.

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Netflix заговорил на украинском!

Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке. Очень хорошо, что теперь много любимого контента, включая известные фильмы и сериалы Netflix, доступны на украинском языке. Наша главная цель – обеспечить лучшее обслуживание и развлекательный контент для зрителей с полным доступом к фильмам, сериалам и шоу на всех экранах в любое время и в любом месте,

– заявили в Netflix.

Netflix предлагает своим зрителям мгновенный доступ на планшетах, смартфонах, компьютерах и игровых консолях к фильмам, сериалам и шоу в Ultra HD 4K и HDR в режиме Dolby Digital Plus 5.1 с объемным звучанием. Читатели имеют возможность смотреть контент, ставить на паузу и продолжать просмотр без рекламы.

Среди первых шоу, которые стали доступны с украинским дубляжом:

Академия "Амбрелла",

Бриджертоны,

Половое воспитание,

Корона,

Митчеллы против машин,

Ферзевый гамбит,

Подписка на Netflix в Украине стоит 7,99 евро в Базовом тарифе, 9,99 – в стандартном и 11,99 – в Премиум пакете. Отличаются они количеством устройств, на которых можно смотреть контент одновременно и количеством смартфонов и планшетов, на которые можно загружать видео для оффлайн-просмотра.

Мы также предлагаем поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение с 15:00 до 23:00 по киевскому времени ежедневно,

– добавляют в Netflix.