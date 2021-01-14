Ukraine.ua: МИД запустил сайт об Украине
Министерство иностранных дел приготовило украинцам "подарок под елку", запустив сайт про Украину. Он уже доступен по адресу Ukraine.ua.
Интересно, что доменное имя ukraine.ua удалось получить под контроль и управление государства. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
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"Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен. Теперь по этому адресу будет расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине", – рассказал Кулеба.
Подробнее о сайте
В основе сайта лежит визуальный бренд Ukraine Now. Портал является англоязычным и состоит из 3 разделов:
- Explore (исследуй). Здесь размещена информация с рекомендациями о поездках, а также советы что увидеть, чтобы узнать интересные детали об истории Украины.
- Invest (Инвестируй). Этот раздел посвящен советам и рекомендациям по инвестициям в Украину и почему это выгодно.
- Study (Учись). Здесь размещена информация для иностранных студентов. Они могут узнать, где в Украине они смогут учиться и какие образовательные услуги у нас доступны.
Также на сайте есть отдельный раздел, в котором размещены интересные фото об Украине. Сайт уже функционирует. Поэтому вы уже можете поделиться линком со своими иностранными друзьями.
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