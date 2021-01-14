Министерство иностранных дел приготовило украинцам "подарок под елку", запустив сайт про Украину. Он уже доступен по адресу Ukraine.ua.

Интересно, что доменное имя ukraine.ua удалось получить под контроль и управление государства. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен. Теперь по этому адресу будет расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине", – рассказал Кулеба.

Подробнее о сайте

В основе сайта лежит визуальный бренд Ukraine Now. Портал является англоязычным и состоит из 3 разделов:

Explore (исследуй) . Здесь размещена информация с рекомендациями о поездках, а также советы что увидеть, чтобы узнать интересные детали об истории Украины.



. Здесь размещена информация с рекомендациями о поездках, а также советы что увидеть, чтобы узнать интересные детали об истории Украины. Invest (Инвестируй) . Этот раздел посвящен советам и рекомендациям по инвестициям в Украину и почему это выгодно.



. Этот раздел посвящен советам и рекомендациям по инвестициям в Украину и почему это выгодно. Study (Учись). Здесь размещена информация для иностранных студентов. Они могут узнать, где в Украине они смогут учиться и какие образовательные услуги у нас доступны.

Также на сайте есть отдельный раздел, в котором размещены интересные фото об Украине. Сайт уже функционирует. Поэтому вы уже можете поделиться линком со своими иностранными друзьями.