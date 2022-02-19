Как утверждает разработчик, мощности солнечных панелей хватает, чтобы генерировать по меньшей мере 20 литров воды в сутки. Система автономно добывает воду и разливает по стаканам всем желающим.

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Что известно

Smart Oasis – это инновационная установка, конденсирующая воду из воздуха.

Она не только добывает питьевую воду, она также самоочищается от пыли и песка и создает освежающий туман для охлаждения посетителей парка.

Аппарат оснащен специальным минерализатором, который добавляет полезные минералы в воду – это требование местного законодательства.

В украшенной живыми растениями раме установлены ультразвуковые распылители, которые разбивают поток воды на мелкодисперсные капли и с помощью вентиляторов выдувают наружу – нужно лишь нажать кнопку.

Установка для добычи воды из воздуха Smart Oasis / Фото Smart Oasis

Технология, как уверен разработчик Алексей Приходько, может справиться с проблемой дефицита питьевой воды не только в ОАЭ, но и для жителей всего мира.

В среднем летом объем добытой из воздуха воды может достигать 70 литров, а зимой падает до 17 – 18 литров в сутки. Если установить дополнительные солнечные панели, то установка способна добывать до 200 литров в сутки.

Установка для добычи воды из воздуха Smart Oasis / Фото Smart Oasis