Об этом рассказал основатель проекта Антон Мартынов. Сейчас пользователям доступны тысячи книг, которые разделены на категории.

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В частности, на Librarius можно найти следующие категории:

научные произведения,

биографии,

детективы,

бизнес литература,

классика,

фантастика,

детские книги.

Всего сейчас доступны более 15 категорий. В планах разработчиков запустить и аудиокниги, а также подписку.

"Librarius – это первая в Украине система с защищенным форматом файла электронной книги и аудиокниги, когда человек может читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету. В то же время, в отличие от других интернет-сайтов – файл издателя не доступен для нелегальной передачи на торренты и телеграмм каналы", – пояснил Мартынов.

Цены

На Librarius доступны бесплатные книги, таких сейчас более 680 штук. Другие книги можно покупать или брать в аренду. Например, за произведение авторства Билла Гейтса придется заплатить 3,99 долларов (110 гривен), чтобы купить, или 2,99 долларов (85 гривен), чтобы взять в аренду на 2 недели.

После приобретения книги можно читать как онлайн, так и офлайн.

Где скачать

Мобильную библиотеку Librarius можно скачать для iOS и Android.