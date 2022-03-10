Напомним, ранее мы писали о еще одном похожем проекте "Прихисток", который позволяет получить или оказать помощь с поиском жилья для беженцев. Новый сервис работает по схожему принципу, однако охватывает более широкие возможности.
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Как это работает
Сервис можно найти по ссылке. Он предназначен как для тех, кто нуждается в помощи, так и для тех, кто может и хочет ее оказать. На сайте есть две кнопки: "Хочу помочь" и "Нуждаюсь в помощи".
Первая содержит следующие опции:
- Могу принять беженца в Украине или заграницей. Здесь каждый, кто имеет возможность приютить у себя дома беженца или нескольких, может добавить жилище на сайт и ожидать на отзыв. Главное условие – все жилье предоставляется бесплатно.
- Есть авто и могу перевозить людей. Опция, поддерживаемая сервисом BlaBlaCar, для владельцев автомобилей, которые готовы помочь с эвакуацией мирного населения в области, где не ведутся активные военные действия, или за границу. Здесь можно разместить поездку, вывезти беженцев из опасных точек, а на обратном пути помочь завезти гуманитарную помощь.
- Могу доставить груз по Украине, из-за заграницы. Если вы имеете грузовик и можете доставить его по Украине или из-за заграницы, есть возможность оставить заявку на CARGOFY.
- Имею гуманитарный груз для населения. В этом случае та же компания CARGOFY пришлет к вам одного из своих перевозчиков, чтобы он забрал вещи, которые вы готовы отдать на благотворительность.
Вторая кнопка – для тех, кто нуждается в помощи – предлагает такие варианты, в том числе сугубо информационного характера:
- Где найти временное бесплатное жилье? Отдельная кнопка "Найти жилье" переместит вас на страницу, где нужно указать страну, регион, количество людей и дополнительные данные о том, кого готовы принять хозяева жилья – семью с детьми или без детей, людей пожилого возраста, мужчин, животных. Сразу же ниже есть список доступных вариантов с указанием количества свободных мест.
- Как быстрее всего выехать из горячих точек?
- Как найти транспорт для эвакуации по Украине и за границу?
- Как найти работу за границей?
- Другая важная информация.