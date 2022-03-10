Напомним, ранее мы писали о еще одном похожем проекте "Прихисток", который позволяет получить или оказать помощь с поиском жилья для беженцев. Новый сервис работает по схожему принципу, однако охватывает более широкие возможности.

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Как это работает

Сервис можно найти по ссылке. Он предназначен как для тех, кто нуждается в помощи, так и для тех, кто может и хочет ее оказать. На сайте есть две кнопки: "Хочу помочь" и "Нуждаюсь в помощи".

Первая содержит следующие опции:

Могу принять беженца в Украине или заграницей. Здесь каждый, кто имеет возможность приютить у себя дома беженца или нескольких, может добавить жилище на сайт и ожидать на отзыв. Главное условие – все жилье предоставляется бесплатно.

Есть авто и могу перевозить людей. Опция, поддерживаемая сервисом BlaBlaCar, для владельцев автомобилей, которые готовы помочь с эвакуацией мирного населения в области, где не ведутся активные военные действия, или за границу. Здесь можно разместить поездку, вывезти беженцев из опасных точек, а на обратном пути помочь завезти гуманитарную помощь.

Могу доставить груз по Украине, из-за заграницы. Если вы имеете грузовик и можете доставить его по Украине или из-за заграницы, есть возможность оставить заявку на CARGOFY.

Имею гуманитарный груз для населения. В этом случае та же компания CARGOFY пришлет к вам одного из своих перевозчиков, чтобы он забрал вещи, которые вы готовы отдать на благотворительность.

Вторая кнопка – для тех, кто нуждается в помощи – предлагает такие варианты, в том числе сугубо информационного характера: