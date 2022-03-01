Приложение под названием "Воздушная тревога" будет оповещать об опасности в регионе. Сейчас доступны не все области. Компания работает над расширением функциональности.

Интересно В Украине уже протестировали спутниковый интернет Starlink

Что известно

Приложение уже доступно бесплатно в Google Play Market и AppStore.

Оно не требует регистрации и не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации.

Во время воздушной тревоги оно посылает громкие критические оповещения о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

После установки дайте разрешение отправлять уведомления и важные предупреждения.

Выберите область, в которой вы хотите получать уведомления.

Уже доступны области: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

Ищем и устанавливаем

Сейчас найти приложение в поиске Google Play Маркет довольно трудно. Поскольку оно еще новое и не имеет большого количества оценок и отзывов, поиск по фразе "Воздушная тревога" первой очередью выдает большое количество других приложений. Поэтому в этом случае необходимо сделать несколько шагов:

Введите в поиск Play Маркета слово "Ajax".

Магазин покажет вам приложение "Ajax Security System" с логотипом бело-голубого цвета.

Зайдите на страницу этого приложения и под его названием нажмите на название компании Ajax Systems Inc – выделенную зеленым цветом.

Это переадресует вас на список всех программ, выпущенных компанией.

Выберите программу "Воздушная тревога" – на логотипе флаг Украины и рупор.



Приложение "Воздушная тревога" от Ajax Systems / Скриншот 24 канала

Кроме того, вы можете перейти по нашей ссылке (для пользователей Android). На iOS такой проблемы нет. При вводе "Воздушная тревога", поиск сразу же выдает нужное приложение. Также даем ссылку на загрузку.



Установить приложение / Фото Ajax Systems