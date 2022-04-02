Карта имеет черные, красные и синие зоны. Черные – оккупированные Россией территории в 2014 году; красные – временно оккупированные военными преступниками территории с начала вторжения России в Украину (24 февраля); синие – освобожденные войсками ВСУ территории, из которых выбиты российские войска.

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Важно! Создатели карты предостерегают, что ее опасно и запрещено использовать для проложения маршрутов эвакуации, она неточна и обновляется с задержкой.

Карта войны в Украине / Скриншот 24 канала

Некоторые зоны на карте содержат актуальные комментарии из официальных источников, таких как Генштаб ВСУ, о состоянии недавно освобожденных или занятых территорий.

Просмотреть карту можно по этой ссылке.

Ранее карта работала на базе сервиса Google Карты, но впоследствии была заблокирована из-за нарушения правил сервиса, поэтому создатели перенесли ее на другую платформу.