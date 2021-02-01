Министерство здравоохранения Украины запускает сайт, посвященный вакцинации от COVID. На нем также появится возможность записи на вакцинацию. Запуск такого сайта анонсировал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: ТСН

Как рассказал Ляшко, этот сайт также будет рассказывать об иммунопрофилактике. Запуск вебсервиса происходит в рамках всеукраинской коммуникационной кампании по вакцинации от коронавируса.

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Детали о сайте

"Будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются определенные группы риска. Там будет четко показано, где, в каком месте, можно сделать прививку", – рассказал подробнее о сайте Ляшко.

Он также добавил, министерство предлагает 3 механизма, как сделать прививку:

записавшись на сайте;

по записи к семейному врачу,

получив приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, по предварительным данным, вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться уже 15 февраля. Недавно стало известно, что Украина таки получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Эта вакцина должна поступить в феврале.