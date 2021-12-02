Формат Grid NetWars предусматривал командную работу по отражению имитируемых кибератак, что помогает участникам проверить и улучшить собственные навыки в сфере кибербезопасности. Украинских специалистов впервые аккредитовал SANS Institute – организация, которая обучает киберспециалистов и сертифицирует их.
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В течение года НКЦК проводит обучение для специалистов по киберзащите критически важной инфраструктуры, и соревнования Grid NetWars в конце года – своеобразное подведение итогов, по результатам которых мы сможем оценить готовность специалистов противодействовать киберугрозам.
Он добавил, что надежная кибербезопасность объектов критической инфраструктуры в условиях гибридной агрессии является критически важной. По его мнению, именно поэтому важно в сотрудничестве с частным сектором обеспечивать киберзащиту Украины.
49 сформированных команд от госорганов и частных компаний пытались справиться с кибервызовами / Фото – 24 канал, Валентина Полищук
Обратите внимание На фоне возможного вторжения России: в СНБО фиксируют увеличение количества кибератак на Украину
Совещание Совета нацбезопасности о кибератаках: коротко
- СНБО 25 октября провел совещание Национального координационного центра. Темой стал вопрос защиты топливно-энергетического комплекса Украины от российских кибератак.
- Приоритетом было создание отраслевого центра кибербезопасности при Министерстве энергетики.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "мы находимся в состоянии войны с Россией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру – однин из ее методов".
- Обсудили также создание в Украине кибервойск и подготовки необходимого законопроекта.