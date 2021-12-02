Формат Grid NetWars предусматривал командную работу по отражению имитируемых кибератак, что помогает участникам проверить и улучшить собственные навыки в сфере кибербезопасности. Украинских специалистов впервые аккредитовал SANS Institute – организация, которая обучает киберспециалистов и сертифицирует их.

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В течение года НКЦК проводит обучение для специалистов по киберзащите критически важной инфраструктуры, и соревнования Grid NetWars в конце года – своеобразное подведение итогов, по результатам которых мы сможем оценить готовность специалистов противодействовать киберугрозам. Сергей Демедюк, заместитель секретаря СНБО

Он добавил, что надежная кибербезопасность объектов критической инфраструктуры в условиях гибридной агрессии является критически важной. По его мнению, именно поэтому важно в сотрудничестве с частным сектором обеспечивать киберзащиту Украины.

49 сформированных команд от госорганов и частных компаний пытались справиться с кибервызовами / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

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Концепция киберпреступлений GridNetWars По легенде участники защищали энергетический объект критически важной инфраструктуры на симуляторе информсистемы от компании SANS Institute. 49 сформированных команд от госорганов и частных компаний пытались справиться с кибервызовами и пройти четыре уровня сложности. 250 участников разделились на команды от двух до пяти человек и начали соревнования. 75 участников участвовали офлайн, остальные – онлайн. Организаторы мероприятия наградили победителей Challenge Coins – почетными знаками отличий / Фото 24 канал, Валентина Полищук

Совещание Совета нацбезопасности о кибератаках: коротко