В Украине увеличили нормы излучения для базовых станций. Это позволит улучшить качество мобильной связи, а также скоростного мобильного интернета.

Источник: Мінцифри

Излучение станций увеличили с 10 мкВт/см² до 100 мкВТ/см² . Для сравнения, в Европе этот показатель составляет 100 мкВт/см² , а в США – 1000 мкВт/см² .

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Что изменится

Повышенные нормы должны обеспечить:

улучшенный уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие;

больший радиус действия базовых станций (покрытие будет расширено);

на существующих локациях добавят новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Не навредит ли людям

Конечно, нет. Чтобы убедиться в этом Министерство цифровой трансформации провело собственное исследование с измерением излучения базовых станций. Замеры проводили совместно с украинским государственным центром радиочастот. Исследование доказало, что такие частоты абсолютно безопасны для здоровья людей.