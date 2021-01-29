Связь и интернет будет лучше: в Украине увеличили нормы излучения для станций
В Украине увеличили нормы излучения для базовых станций. Это позволит улучшить качество мобильной связи, а также скоростного мобильного интернета.
Источник: Мінцифри
Излучение станций увеличили с 10 мкВт/см² до 100 мкВТ/см² . Для сравнения, в Европе этот показатель составляет 100 мкВт/см² , а в США – 1000 мкВт/см² .
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Что изменится
Повышенные нормы должны обеспечить:
- улучшенный уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие;
- больший радиус действия базовых станций (покрытие будет расширено);
- на существующих локациях добавят новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.
Не навредит ли людям
Конечно, нет. Чтобы убедиться в этом Министерство цифровой трансформации провело собственное исследование с измерением излучения базовых станций. Замеры проводили совместно с украинским государственным центром радиочастот. Исследование доказало, что такие частоты абсолютно безопасны для здоровья людей.
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