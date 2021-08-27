Учитывая, что во многих городах Украины количество велодорожек постоянно растет, то электрические самокаты становятся как никогда актуальными. Особенно для тех людей, которые не любят крутить педали. Фирменный электросамокат компании Xiaomi удобный и легкий. Его удобно держать в багажнике автомобиля, а его батарея обеспечит поездку, протяженностью 30 километров.

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Электросамокат Mi Electric Scooter 3 появился в Украине: смотреть видео онлайн

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Электросамокат Mi Electric Scooter 3, как и большинство его аналогов, имеет сложную конструкцию. Это упрощает его перевозку в багажнике автомобиля.

Вес двухколесного гаджета составляет 13,2 килограмма. Поэтому перенести его через какое-то препятствие не будет проблематично.

В то же время с небольшим весом, мощный электромотор обеспечит скорость движения до 25 километров в час. Если же пользователь хочет резко убавить скорость, то в этом помогут двойные дисковые тормоза на заднем колесе. Для удобства Mi Electric Scooter 3 имеет три режима скорости:

"Режим пешехода" обеспечит скорость от 0 до 5 километров в час. "Стандартный режим" позволит ехать быстрее – до 20 километров в час. "Спорт" разгоняет самокат до упомянутых 25 километров в час.

Время полной зарядки батареи составляет около 5,5 часов. Если уровень заряда опустился ниже 30% и самокат не использовался последние 10 дней, то он автоматически переходит в "спящий режим" для экономии энергии.

Вся необходимая информация будет выводиться на LED-дисплей. На нем можно будет увидеть скорость, уровень заряда аккумулятора, выбранный скоростной режим и другую необходимую информацию.

Mi Electric Scooter 3 стоит 16 тысяч гривен.